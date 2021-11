Sabato scorso i Carabinieri della Stazione di Formigine hanno tratto in arresto un 32 enne straniero per furto aggravato su autovettura. Alle 14.30 l’uomo si sarebbe introdotto in un’autovettura in sosta, approfittando del fatto che non era stata chiusa a chiave, impossessandosi di un telefono cellulare e del denaro contante presenti nell’abitacolo, venendo sorpreso ed inseguito dal proprietario fino al sopraggiungere della pattuglia dei Carabinieri che interrompeva definitivamente la fuga del ladro. I militari hanno così recuperato e restituito la refurtiva all’avente diritto.

L’uomo, tratto in arresto per furto aggravato su autovettura, è stato condotto questa mattina davanti al Giudice per il rito direttissimo, ove gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. richiesta dal Pubblico Ministero.