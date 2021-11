Venerdì 19 novembre alle ore 21:00 al Teatro San Prospero, va in scena lo spettacolo Donna Vincenza al ballo. Ambientato nel 700 lo spettacolo parla di un tema troppo nascosto per la sua importanza: il gioco d’azzardo. A seguire ci sarà un intervento della psicologa Chiara Pracucci che spiegherà la serietà di questa malattia. Poi avremo la testimonianza di una madre di famiglia e un padre di famiglia che racconteranno la loro storia di ex giocatori. Il tema ci sta particolarmente a cuore perché moltissimi stanno cadendo nella trappola del gioco: dai gratta e vinci alle slot machine e purtroppo vista la vergogna che si prova non viene esternato e resta sommerso; in realtà è una vera e propria malattia.

DONNA VINCENZA AL BALLO è un atto unico scritto e diretto dal M° Antonio Fava. In scena Cecilia di Donato, Jeane Santos Dias e Alessandro Garuti. Organizzazione Dina Buccino. Spettacolo vivace, divertente, terribilmente serio.

Il biglietto costa 10 euro e bisogna prenotare a: biglietteria@teatrosanprospero.it