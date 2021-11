Nella serata di ieri, durante un servizio di controllo degli esercizi commerciali in centro storico, il personale della Squadra Investigativa della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Bologna ha sottoposto a controllo l’esercizio commerciale “Asian Mini Market”, ubicato in via S. Vitale n.122/C. In quella circostanza gli operatori, dopo aver riscontrato alcune irregolarità inerenti la mancata esposizione di alcune certificazioni all’interno dei locali, rilevavano le precarie condizioni igienico-sanitarie relative alla conservazione degli alimenti destinati alla vendita nel settore macelleria.

Questa mattina il personale della Polizia Amministrativa ha effettuato, pertanto, un secondo e immediato controllo, congiuntamente al personale dell’ASL, Area Sanità Pubblica veterinaria, al cui esito sono state riscontrate gravi anomalie nella conservazione degli alimenti e della pulizia degli ambienti all’interno dell’esercizio commerciale. Al termine delle attività di controllo sono stati sequestrati 40 kg di carne di cui non risultava attestata la provenienza, tra cui alcune scatole risultavano già scadute. Immediato, inoltre, il provvedimento di sospensione dell’attività di vendita.

La Polizia Amministrativa sta svolgendo ulteriori e approfonditi accertamenti finalizzati all’irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dalle anomalie e irregolarità rilevate.