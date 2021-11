Su iniziativa di alcuni cittadini di Sassuolo, è stato recentemente richiesto alla Sig.ra Preside del Liceo Formiggini operativo in città, al Sig. Assessore alla Pubblica Istruzione, sempre della città ed al Signor Presidente della Provincia di Modena, un intervento istituzionale teso alla posa di una pietra di inciampo all’entrata dell’Istituto Scolastico.

Come noto Angelo Fortunato Formiggini, editore modenese, di origine Ebraica, a seguito delle leggi razziali del regime fasciste del settembre 1938, per protesta, il 29 novembre 1938, si suicidò gettandosi dalla torre della Ghirlandina… un gesto violento ma in nome della libertà cancellata da odio politico e religioso.

Allo stato attuale, registriamo il solo riscontro da parte del Signor Presidente della Provincia, in attenzione alla iniziativa.

(Mario Cardone, Cittadino di Sassuolo)