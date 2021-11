Nell’ambito dei controlli effettuati nella notte tra il 12 e 13 novembre dalla Polizia locale per garantire la sicurezza sulle strade cittadine, sono stati ritirati un foglio rosa straniero e cinque patenti per guida in stato di ebbrezza. Ai sei automobilisti, tutti maschi di età compresa fra i venticinque e trentacinque anni, è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge: per quattro di loro, con un tasso alcolemico più che raddoppiato rispetto al limite di 0,5 grammi per litro, è scattato anche il deferimento all’autorità giudiziaria.

Tra le persone fermate, anche un cittadino lituano di 27 anni al volante di una Chrysler Voyager con targa irlandese, senza patente: al momento del controllo l’uomo ha mostrato agli agenti solo un’autorizzazione all’esercizio della guida rilasciata dalla Repubblica Irlandese, corrispettivo dal foglio rosa italiano, che tuttavia non ha alcuna validità all’estero. L’automobilista, risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, è stato anche sanzionato per guida senza patente. L’auto del giovane, con targa irlandese, è stata sottoposta a fermo amministrativo per 60 giorni e condotta presso il deposito della Polizia locale: scaduto il termine, qualora non sia stata pagata la sanzione di 5mila euro, il mezzo sarà alienato.

Il programma di prevenzione e sicurezza sulla strada della Polizia locale prevede, oltre alle attività di controllo e sanzione, anche momenti formativi rivolti agli utenti della strada per prevenire l’incidentalità e rischi alcolcorrelati.