Cielo molto nuvoloso con precipitazioni deboli irregolari durante la mattina, dapprima sulla Romagna e poi in estensione verso ovest. Dal pomeriggio precipitazioni diffuse, a tratti anche moderate, su tutta la regione. Temperature senza variazioni significative le minime, comprese tra i 9/10 gradi delle pianure emiliane e i 12/14 gradi della Romagna. Massime stazionarie o in lieve calo con valori attorno a 11 gradi sull’Emilia e 14/15 gradi lungo la costa. Venti al mattino in prevalenza settentrionali, deboli in pianura e moderati con rinforzi sul crinale appenninico e lungo la costa. Dal pomeriggio diverranno deboli occidentali. Mare mosso sotto costa, molto mosso al largo.

(Arpae)