Per lavori di rinnovo rete idrica, sono previsti: il restringimento stradale – con istituzione di senso unico alternato – in via Statale Est (altezza via Goldoni); e la chiusura stradale con divieto di transito proprio di via Goldoni. L’ordinanza ha effetto da domani, 16 novembre, al 23 dicembre 2021.

Dalle ore 7.00 alle ore 13.00 di mercoledì 17 novembre è previsto, invece, il restringimento stradale (con divieto di sosta e rimozione forzata per due stalli) tra via Silvio Pellico e via Andrea Doria, per la potatura di piante private.