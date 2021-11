Nel mondo 1 bambino ogni 10 nasce prematuro, vale a dire prima del termine; si tratta di soggetti più fragili che necessitano di cure specifiche e attrezzature complesse e tecnologicamente avanzate. Nei paesi più avanzati la prevenzione della nascita pretermine costituisce un obiettivo di salute prioritario. In Emilia Romagna, grazie all’efficienza delle cure perinatali, solo il 6,3% delle nascite avvengono prematuramente.

Ogni anno in Italia circa 30mila bambini nascono prematuramente, di questi 1 su 100 prima della trentaduesima settimana di gestazione, ossia sono i “grandi Prematuri” che, non avendo ancora maturato del tutto organi e apparati, non sono ancora pronti ad adattarsi alla vita fuori dal grembo materno e conseguentemente necessitano di cure intensive.

Il reparto di Terapia intensiva neonatale (Tin) del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia accoglie ogni anno circa 300 bimbi prematuri. A loro è dedicata la Giornata Mondiale della Prematurità che si celebra in tutto il mondo il 17 novembre con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi che una nascita prematura comporta, informare sulle strategie di prevenzione e promuovere la ricerca scientifica sull’identificazione delle cause insieme a una cultura attenta al bambino e alle famiglie. Il tema della Giornata Mondiale 2021 sarà “Zero separation. Agiamo adesso. Non separare i neonati prematuri dai loro genitori” e vuole ricordare l’importanza del legame tra genitori e bambini e promuovere la presenza costante dei familiari nelle TIN, anche in epoca Covid, esattamente come viene garantito all’ASMN.

Dal 2002 la Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (Tin) dell’Arcispedale diretta dal dottor Giancarlo Gargano, è l’unico Centro Neonatologico di II livello provinciale. Dotata di 18 culle ed elevate tecnologie, alla stregua dei maggiori centri nazionali, accoglie ogni anno circa centinaia di neonati affetti da patologie acute che necessitano di una assistenza intensiva o sub intensiva. I prematuri sono circa 300 e di questi circa 40-50 sono grandi pretermine ossia neonati con un peso alla nascita inferiore ai 1500 grammi o nati prima delle 32 settimane di gestazione. Per la giornata di mercoledì 17 novembre la Neonatologia reggiana, insieme alla Associazione Progetto Pulcino Onlus, da sempre vicina al personale e ai genitori della TIN, ha programmato diverse iniziative che anche quest’anno non sono in presenza a causa della normativa anti COVID. Si elencano di seguito.

EVENTI PER I PICCOLI RICOVERATI E PER LE FAMIGLIE

“Vicini … a distanza”

-Dalle ore 11 alle ore 18

Fratellini e nonni dei piccoli neonati ricoverati potranno salutare i loro piccoli famigliari. Chi vorrà potrà farlo con una ninna nanna, un saluto, o una canzoncina da regalare ai piccoli ricoverati, in videochiamata insieme ai genitori.

Melodie d’arpa

-Dalle ore 11 alle ore 13.

Le dolci note dell’arpa di Alice Caradente accompagneranno bambini, genitori e operatori

L’associazione “Mani di mamma” offrirà un piccolo dono speciale confezionato a mano a ogni bimbo della Terapia intensiva

Massaggio neonatale

-Dalle ore 9 alle ore 17 un’esperienza rivolta ai genitori dei neonati ricoverati

Istantanee di reparto

La fotografa Marily Rehk accompagnerà la giornata donando ai genitori dei piccoli ricoverati una foto del loro bambino/a

EVENTI PER TUTTA LA CITTADINANZA

Tararì Tararera

Una divertente video narrazione di Ezio Castagna (da seguire online) accompagnerà bambini, genitori e operatori alla scoperta dei suoni della fantasiosa lingua di Piripù Bibi. Link: http://progettopulcino.org/

Le Tate raccontano

Video-racconto per i genitori dei nati pretermine, a cura del personale del reparto di Neonatologia Link: http://progettopulcino.org/

M’illumino di viola

Il Comune di Reggio Emilia celebrerà la giornata colorando di viola, il colore della prematurità, i ponti di Calatrava e la fontana di Piazza Martiri del 7 Luglio.

Nascita e dintorni

Nell’ambito della Settimana nazionale, i volontari di “nati per leggere” proporranno letture a tema. Nelle Biblioteche comunali saranno allestiti spazi espositivi e consigli di lettura sul tema della nascita e della prematurità. Per seguire le iniziative sito internet della Biblioteca Panizzi: http://panizzi.comune.re.it

Scuole e Nidi della città

Grazie alla collaborazione con l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio, saranno proposte ai bambini letture e narrazioni sul tema della nascita.

Centro Internazionale Loris Malaguzzi

Durante “Bambini al centro” il 21 novembre si terrà una lettura sul tema della nascita con l’antica tecnica del Kamishibai. Al Bookshop di Reggio Children sarà allestita una selezione di libri per bambini dedicata alla maternità e alla nascita. Per info e prenotazioni: https://www.reggiochildren.it/centro-internazionale-loris-malaguzzi/visita/bambini-e-famiglie/

Neonatologia e Terapia intensiva neonatale del Santa Maria Nuova

La Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (Tin) del Santa Maria Nuova è centro di riferimento regionale e nazionale per diverse patologie (oftalmologia, cardiologia, neurologia neonatale, ventilazione meccanica, ecografie cerebrali, ipotermia selettiva, etc). Occupa la sede ai piani 0 e -1 del corpo C, con 1.000 metri quadrati di spazi distribuiti secondo il criterio dell’intensità crescente di cura (intensiva, sub intensiva) per assicurare un razionale isolamento dell’area di degenza dal transito di persone e materiali. Al piano -1 sono predisposti locali di supporto per lo svolgimento dell’attività clinica e ambienti per il soggiorno delle mamme dei neonati ricoverati. Ogni postazione semintensiva è allestita con tecnologie quali: pensile porta utenze, incubatrice neonatale, sistema di monitoraggio centralizzato, fototerapia, sistemi infusionali. Ciascuna delle 6 postazioni di terapia intensiva è dotata di ventilatore polmonare e monitor multifunzionali. Il valore complessivo delle apparecchiature biomediche del Reparto ammonta oggi a circa 2 milioni di euro.

Progetto Pulcino Onlus

Nasce nel 2008 a Reggio Emilia con l’obiettivo peculiare di raccogliere fondi per l’acquisto di apparecchiature e conferimento di borse di studio a favore della Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (www.progettopulcino.org). Da allora ha accompagnato costantemente i progressi della Neonatologia reggiana svolgendo un importante ruolo di sostegno ai professionisti sanitari e ai genitori dei bimbi degenti.