Arriva anche la formazione gratuita per gli insegnanti delle scuole d’infanzia modenesi al FabLab Junior di Casa Corsini, il polo dell’innovazione del comune di Fiorano Modenese. L’appuntamento, proposto con il sostegno di Fondazione di Modena, è per martedì 16 novembre con due distinti momenti formativi in presenza: “Play Cubetto” dalle ore 16 e “Coding con Ozobot” dalle ore 17. Per iscriversi inviare mail ad info@casacorsini.mo.it

“Abbiamo voluto rispondere ad una richiesta – spiega Alice Fregni, responsabile didattica della palestra digitale fioranese – che ci viene da diversi insegnanti attivi nel territorio del distretto ceramico. Sulle scuole dell’infanzia abbiamo lavorato direttamente, in questi anni, ma non avevamo ancora proposto formazione per insegnanti. Ora abbiamo intercettato un concreto interesse, c’è voglia di sperimentare con modalità nuove anche con i più piccoli e così ci siamo messi a disposizione con un primo appuntamento formativo”.

Ancora una volta il Comune di Fiorano Modenese è al fianco di insegnanti, famiglie, studenti, per proporre metodologie didattiche innovative, in risposta ai cambiamenti sociali e tecnologici in atto.