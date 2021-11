A Bologna, gli agenti della Polfer hanno arrestato due stranieri, un marocchino e un tunisino, i quali, sottoposti a controlli poiché viaggiavano a bordo treno sprovvisti di green pass, sono risultati entrambi gravati da ordinanze di custodia cautelare in carcere, rispettivamente per rapina e furto aggravato.

A Parma, i poliziotti, in stazione, hanno rintracciato e arrestato un gambiano anch’esso destinatario di un provvedimento di esecuzione di misura cautelare disposta dalla locale Autorità Giudiziaria per una serie di furti aggravati continuati commessi in città.

Nella giornata del 9 novembre si è svolta l’operazione “Oro Rosso”, disposta dal Servizio polizia ferroviaria in ambito nazionale e finalizzata a contrastare il fenomeno dei furti di rame, nel corso della quale una ditta di lavorazione metalli con sede a Bologna è stata sanzionata per oltre 2.000 euro per violazioni della normativa sul recupero, gestione e smaltimento del materiale ferroso.