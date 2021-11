Prosegue l’importante collaborazione tra Croce Verde Reggio Emilia e Lega Italiana per la Lotta contro i tumori (LILT), per diffondere e sostenere stili di vita salutari che rappresentano uno strumento fondamentale di prevenzione delle patologie tumorali.

Se ne parlerà approfonditamente mercoledì prossimo, 17 novembre, alle ore 20.30, nell’ambito di un incontro in programma nel Salone Menada, nella sede di Croce Verde (via della Croce Verde 1).

“Prevenzione oncologica attraverso i corretti stili di vita: la prevenzione al maschile, l’importanza dell’informazione e della consapevolezza” è il titolo dell’incontro che vedrà gli interventi del dottor Ermanno Rondini, Presidente di LILT Reggio Emilia, e del dottor Corrado Borelli, Urologo e collaboratore della LILT.

La prenotazione è obbligatoria, telefonando al numero 333 5837477 oppure al link https://www.croceverde.re.it/formazione/.

Il termine per le prenotazioni è lunedì 15 novembre.

Afferma il Presidente di Croce Verde Reggio Emilia, Rolando Landini: “Il mese scorso abbiamo collaborato con LILT attraverso le visite senologiche gratuite condotte alla sede Croce Verde di Albinea, nell’ambito delle attività del “Mese Rosa”, ottobre, per la prevenzione del cancro al seno. Ora proponiamo questa nuova attività che di fatto è rivolta alla “controparte” maschile. In particolare LILT è impegnata in azioni per sensibilizzare la popolazione maschile sulle principali patologie oncologiche dell’apparato genitale. Il tumore della prostata è uno dei tumori più diffusi tra gli uomini (circa il 15% di tutti i tumori diagnosticati). La probabilità di ammalarsi aumenta al crescere dell’età. È importante una sensibilizzazione dell’uomo al fine di aiutarlo a rivolgere attenzione alla patologia prostatica, così come al controllo dell’apparato genito-urinario”.