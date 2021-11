Molto nuvoloso al mattino con piogge sparse intermittenti in via di esaurimento. Possibili schiarite sulle province centro orientali nel corso del pomeriggio-sera. Locali banchi di nebbia potranno formarsi nella notte, nelle aree di pianura prossime al Po. Temperature minime in lieve locale aumento con valori tra 10 e 13 gradi. Senza variazioni di rilievo le massime su valori tra 11 e 15 gradi. Venti deboli da est-nord est, con temporanei rinforzi sulla fascia costiera. Mare mosso.

(Arpae)