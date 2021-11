Primo pareggio stagionale per la formazione di Daniele Uva. 2-2 è il risultato finale di una partita in cui il Roller Hockey Scandiano ha tenuto il ritmo del gioco per buona parte del match, dove ha costruito parecchio ma è mancata il colpo decisivo sotto rete. Scandiano schiera dall’inizio il capitano Vecchi, i difensori Cortes e Rocha e in attacco Busani ed Ehimi.

Il Bassano 54 è attivo soprattutto in contropiede, riuscendo a contenere i veloci giocatori emiliani con una difesa a maglie strette, non lasciando sviluppare il gioco veloce avversario. Sono proprio i vicentini a pervenire al vantaggio al nono minuto con un tiro di Guglielmi in contropiede. Lo Scandiano recupera supera lo svantaggio con la rete in velocità del galiziano Rocha con lo scambio veloce di Uva. Poco dopo il sorpasso firmato dal giovanissimo Alessandro Uva con un tocco sottomisura, servito da Cortes, sfruttando l’empasse della difesa vicentina. Anche nel secondo tempo i rossoblu mettono alle strette la difesa vicentina, creando molto sulla fasce riuscendo solo talvolta a impensierire il portiere avversario Merlo. Il pareggio arriva da un errore difensivo, dove Menon è il più veloce a ribattere in rete. Nel finale entrambe hanno la possibilità di segnare ma i due portieri questa volta dicono di no. Un punto che dà sollievo alla classifica rossoblu, ora a quota quattro punti, in una giornata, non ancora completa, in cui il gruppone si è ancora più compattato, visto la vittoria del Modena a Trissino, prossima avversaria dei rossoblu sabato alle ore 20:45 a Montale Rangone, e la vittoria del Thiene che ha fermato a domicilio la capolista Montecchio. L’unica a confermarsi è stato il Roller Bassano battendo il Montebello. Un campionato aperto a qualunque risultato e la strada per completare le 18 giornate di stagione regolare è ancora lunghissima.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO – HOCKEY BASSANO 54 = 2-2 (2-1, 0-1)

Scandiano: Vecchi (C), Busani, Cortes, Rocha, Ehimi – Uva A, Barbieri, Stefani, Fontanesi, Dimone – All. Uva D

Bassano 54: Merlo, Sgaria G, Rigon M, Dalla Giustina, Toniolo – Luna, Guglielmi, Menon, Caberlon, Bertuzzo – All. Nunes

Marcatori: 1t: 9’11” Guglielmi (B), 12’28” Rocha (S), 13’31” Uva A (S) – 2t: 14’40” Menon (B)

Classifica quarta giornata: Breganze 9*, Montecchio e Roller Bassano 9, Trissino 6, Thiene 6*, Scandiano 4, Correggio 4*, Modena 3*, Novara 3*, Montebello 1*, Bassano 1

Nella foto di Alberto Bertolani, Alessandro Cortes e Peter Ehimi in azione