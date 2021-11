Circolazione ferroviaria sospesa fra Porretta e Pistoia per la caduta di materiale franoso sulla linea. Il fatto, avvenuto nella notte poco dopo la stazione di Porretta, è stato rilevato dalla sala operativa di Rete Ferroviaria Italiana che ha subito inviato sul posto una squadra tecnica. In corso i rilievi per definire modalità e tempi di ripristino.

Istituito da Trenitalia un servizio di bus fra Porretta e Pracchia.

Regolare il servizio fra Bologna e Porretta.