Tre feriti, di cui uno grave, in un incidente avvenuto alle ore 2:50, la scorsa notte, in via Tagliavini (SP62R della Cisa) a Luzzara. Un’auto con tre persone a bordo è uscita di strada finendo la corsa contro un fabbricato. I sanitari hanno estratto i feriti dall’auto, uno dei quali, un giovane 27enne, è stato trasportato all’Ospedale di Reggio Emilia in codice di massima gravità. Ferite meno gravi per gli altri occupanti.

Nell’impatto l’auto ha divelto le tubazioni del gas metano e danneggiato l’armadio con i contatori all’interno. È stata bloccata la fuoriuscita di gas e, successivamente, è intervenuto il personale Ireti per il ripristino. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Luzzara, i sanitari del 118 e i carabinieri di Brescello e Guastalla.