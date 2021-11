Non c’è il tre dopo il due per la Bmr Basket 2000, che passa a Bologna contro la Società Ginnastica Fortitudo, conquistando così il primo successo in trasferta dopo due stop in altrettante gare esterne. Alla palestra Alutto la squadra di Diacci parte subito forte e arriva quasi a doppiare gli avversari a metà gara, per poi gestire in controllo nella ripresa. Sugli scudi il giovane Longagnani, che chiude con 24 punti in 24’, con 6/8 dalla lunga distanza.

SG FORTITUDO-BMR BASKET 2000 60-77

SOCIETA’ GINNASTICA FORTITUDO: Battilani 4, Balducci 5, Procaccio 16, Tapia 6, Tosini 2, Cinti 7, Pederzoli 2, Ranieri 2, David, Degli Esposti Castori 6, Zinelli, Dordei 10. All. Mondini.

BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Magini 8, Longoni 7, Sprude 9, Longagnani 24, Dias 8, Fontanelli, Magni 5, Germani 8, Coslovi 2, Pini 6, Paparella ne, Caldarola ne. All. Diacci.

Arbitri: Forni di Ravenna e Barigazzi di Modena.

Note: parziali 12-23, 24-43, 39-57. Uscito per falli Pederzoli.