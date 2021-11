Auto fuori strada la scorsa notte poco dopo le 2.00 sulla Tangenziale di Reggio in direzione Modena. I vigili del fuoco, con una squadra dalla centrale, sono intervenuti per estrarre la conducente all’interno che, secondo le prima informazioni, sembra sia rimasta incolume. I pompieri hanno dovuto tagliare con motosega alcune piante per farla uscire. Condotta al Santa Maria per accertamenti. Sul posto Polizia locale e Cri.



