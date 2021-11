Nella serata di ieri, personale della Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà due uomini per il reato di rapina in concorso.

Intorno alle ore 20.30, è giunta segnalazione alla linea di emergenza 112NUE da parte di un giovane che riferiva di essere stato aggredito in via Crispi da due soggetti, di cui forniva dettagliata descrizione, che gli avevano poi sfilato dalla tasca il cellulare.

I due individui erano poi scappati in direzione piazzale Natale Bruni.

Dopo aver soccorso il malcapitato, gli agenti, acquisite ulteriori informazioni, hanno avviato immediatamente una capillare perlustrazione della zona alla ricerca dei due giovani segnalati. Sorpresi non distanti dal luogo dei fatti, sono stati fermati per accertamenti dagli operatori della Volante.

Durante le fasi dell’identificazione, uno dei due uomini, già conosciuto agli Uffici, intuendo la ragione del controllo da parte della Polizia, ha ammesso l’aggressione e la sottrazione del cellulare, riconsegnandolo agli agenti.