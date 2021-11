Nell’ambito delle attività propedeutiche a lavori di manutenzione, relativi ad un primo stanziamento da 550.000 euro, che si prevede di realizzare nel corso del prossimo anno – la galleria Casa Poggioli della SP486R, a Lugo di Baiso, sarà nuovamente chiusa al transito dalle 19 di lunedì 15 novembre fino alle 5.30 di martedì 16 novembre. L’interruzione è dovuta alla necessità di consentire alla ditta Moretti di Ventasso di eseguire in sicurezza il rilievo topografico dell’intera canna – ovvero tutte le pareti della galleria – e dell’ammasso roccioso soprastante.

Le deviazioni al traffico. Durante le ore di chiusura della galleria, il traffico verrà deviato – per i veicoli diretti verso l’Appennino (ponte Secchia-Cerredolo) – con svolta a destra in via Cà Geto sulla Sp 33, proseguendo quindi per via Casa Poggioli, via Castagnola, via Debbiola, via Gavia e via Madreola per poi tornare sulla Sp 486R in località ponte Secchia.

Stesso percorso, ovviamente in senso inverso, per i veicoli diretti verso la pianura (Castellarano-Casalgrande), che saranno indirizzati verso sinistra in via Mandreola, poi via Gavia, via Debbiola, via Castagnola e via Case Poggioli per poi tornare sulla Sp 486R.