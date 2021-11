Archiviato il turno di riposo, la Green Warriors Sassuolo si prepara ad un nuovo impegno ufficiale, a dieci giorni dall’ultima gara giocata contro San Giovanni di Marignano. La settima giornata di campionato vedrà Dhimitriadhi e compagne impegnate sul campo della Futura Volley Giovani Busto Arsizio, con il match che andrà eccezionalmente in scena il sabato sera, anziché la domenica come di consueto.

Con quattro punti raccolti in cinque turni giocati ed il primo turno di riposo archiviato, l’obiettivo in casa Green Warriors Sassuolo è certamente quello di mettere in cascina punti pesanti in ottica classifica generale. Ancora più che per la classifica, la partita contro Busto sarà però importante da un punto di vista psicologico, con le neroverdi chiamate ad una reazione dopo le prestazioni sottotono delle prime giornate di campionato e – soprattutto – ancora alla ricerca dei propri equilibri di gioco.

Un compito non semplice attende però le ragazze di Coach Venco, che dall’altra parte della rete si troveranno una formazione quadrata ed organizzata come Busto, con bocche da fuoco pesanti e tra le candidate più accreditate ad un ruolo di vertice nel Girone A: con individualità di spicco in tutti i ruoli, il Coach biancorosso Lucchini può contare su un 6+1 che non ha bisogno di grandi presentazioni, con De Michelis in cabina di regia – questa per lei la dodicesima stagione tra A1 ed A2 – Bici opposto, al centro Lualdi – lo scorso anno tra i migliori cinque centrali del campionato – e Sartori, in posto quattro Angelina – rientrata lo scorso weekend dopo un stop per infortunio e subito protagonista con 25 punti messi a referto – e Biganzoli. Il libero è Garzonio, alla sua terza stagione consecutiva in A2 con la maglia della Futura.

“Quella contro Busto sarà sicuramente una partita complicata – commenta la centrale neroverde Federica Busolini – visto che le nostre avversarie sono tra le formazioni più in forma ed accreditate del campionato quindi sappiamo che dovremo faticare tanto. Però questo non ci deve scoraggiare perché – avendo anche avuto il turno di riposo domenica scorsa – abbiamo avuto il tempo di preparare la gara con calma e con la giusta attenzione. Sappiamo che dobbiamo dare il tutto per tutto perché è un avversario forte però non dobbiamo farci scoraggiare da questo e speriamo di poter fare il meglio”.

Fischio di inizio alle 20.30, con direzione arbitrale affidata alla coppia formata da Walter Stancati e Sergio Pecoraro. Come di consueto, la partita sarà trasmessa in modalità totalmente gratuita sul canale Youtube di Volleyballworld e sarà possibile seguire il match sia in diretta sia in modalità on demand.