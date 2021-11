Nei giorni scorsi i cittadini guastallesi si sono scatenati sui social intorno al tema della costruzione di due rotonde sulla Via Sacco e Vanzetti: una all’incrocio con Via Allende, in prossimità del polo scolastico Russell e l’altra a San Giacomo, all’incrocio con Via Viazzolo Lungo.

La Giunta comunale guidata da Camilla Verona intende far chiarezza sulla questione, che ha creato non poca e precisa che ha ben presente questa problematica, tanto che nel programma elettorale 2019/2024 era stato inserito un punto specifico riguardo la costruzione di queste due rotonde “Siamo convinti che la presenza delle rotonde potranno migliorare la viabilità e la sicurezza in quel tratto” afferma la sindaca Camilla Verona – Purtroppo la pandemia ha indubbiamente contribuito a rallentare la situazione ma l’Amministrazione comunale si sta attivando per l’elaborazione dei progetti di massima, la quantificazione dei costi e il necessario reperimento delle risorse”.

Anche l’assessore ai lavori pubblici Chiara Lanzoni conferma “la volontà di intervenire su quei nodi viari nelle modalità e tempistiche consentite dal reperimento delle risorse finanziarie. Il nostro mandato scade nel 2024, il tempo per realizzarle lo abbiamo”.