Ancora due giornate per concludere il girone B della serie B di Coppa Italia e in programma per la formazione della Rotellistica Scandianese c’è l’ennesima trasferta in Lombardia.

Questa volta si va a Monza, Domenica 14 novembre alle ore 18, al Pala Rovagnati contro la seconda formazione del Monza.

All’andata i lombardi si imposero a Scandiano di misura con il risultato di 2 a 1 e segnò una sconfitta immeritata per la formazione giallonera.

In quell’occasione però c’era la concomitanza con la partita di A1 e di conseguenza i monzesi si presentarono a Scandiano senza poter “pescare” dalla prima squadra.

Situazione diversa da quella attuale visto che la serie A1 è ferma per dar spazio all’Europeo maschile senior che inizia la prossima settimana e di conseguenza il mister Farinola potrebbe chiamare qualche under 23 della prima squadra.

E’ questa la più grande incognita di una partita che se si ripresentasse come all’andata potrebbe offrire spunti interessanti di “rivincita”.

Per quel che concerne la formazione scandianese invece, la condizione è completamente diversa, la formazione sarà praticamente quella consueta anche se Valeria Calia non è ancora al meglio, dopo la frattura al piede mignolo del piede destro.

L’obbiettivo è quello di recuperare appieno l’atleta Materana (da due stagioni in forza a Scandiano) per la partita di Coppa Italia Femminile che si disputerà il 21 Novembre.

Il programma di lavoro in settimana è proseguito regolare e tutte le ragazze sono scese regolarmente in pista.

Domenica sarà in ogni caso un altro test importante per le ragazze di Mister Barbieri le quali, con l’apporto di Michael Giardina e Francesco Castaldi, stanno affrontando la serie B per fare una importante esperienza.

Questa sarà l’unica partita del fine settimana per le ragazze giallonere che potranno così affrontare la gara con meno scorie rispetto la settimana scorsa.

Questa la probabile formazione che Affronterà il Seregno: Greta Ganassi (V. Cap) e Chiara Pisati fra i pali mentre gli esterni saranno Giada Martino (Cap), Hasnae Belmkhair, Valeria Calia, Sophia Ferrarini, Alice Montoni, Anna Berti, Michael Giardina e Francesco Castaldi

All. Massimo Barbieri