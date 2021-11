Anas ha riaperto al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, la strada statale 724 “Tangenziale Nord di Modena e diramazione per Sassuolo”. Lungo la SS 724 dir “Tangenziale Sud di Modena” rimane in vigore, per chi viaggia in direzione Bologna, la chiusura al traffico con uscita obbligatoria allo svincolo n. 19 (km 1,000).

La strada statale 724 “Tangenziale Nord di Modena e diramazione per Sassuolo” e la strada statale 724 dir “Tangenziale Sud di Modena”, erano state temporaneamente chiuse al traffico, in entrambe le direzioni, a causa dell’incidente stradale avvenuto in A1 che ha causato il danneggiamento del palo di un ripetitore. La chiusura si era resa necessaria per consentire la messa in sicurezza.