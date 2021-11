Bianco, blu e viola sono i colori con cui il Comune di Reggio Emilia aderisce a diverse giornate e campagne di sensibilizzazione su temi legati a patologie sanitarie che colpiscono parte della popolazione mondiale, illuminando due monumenti simbolo della città: la fontana di piazza Martiri del 7 Luglio, davanti al Teatro municipale ‘Valli’, e le Vele di Calatrava.

Per il mese di novembre l’organizzazione di volontariato Alcase Italia Odv (“Alliance for lung cancer advocacy, support and education”, www.alcase.eu) porterà avanti la sua campagna di sensibilizzazione nazionale denominata “Illumina Novembre” con lo scopo di catturare l’attenzione dell’opinione pubblica sui progressi della medicina oncologica in ambito polmonare e Reggio Emilia vi aderisce sabato 13 novembre illuminando la fontana di piazza Martiri del 7 Luglio con una luce bianca.

Domenica 14 novembre, “Giornata mondiale del Diabete”, sarà protagonista il colore blu che illuminerà, oltre la fontana e le tre Vele sull’autostrada A1, anche la rotonda di piazzale Marconi, davanti alla stazione ferroviaria cittadina.

Il colore viola, invece, illuminerà la fontana davanti al Municipale e i tre ponti di Calatrava mercoledì 17 novembre a sostegno della “Giornata mondiale della prematurità” e giovedì 18 novembre per la campagna di sensibilizzazione nella “Giornata mondiale contro il tumore del pancreas”.