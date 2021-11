Trasferta estense per l’Emil Gas Scandiano, impegnata sabato alle 21 a Ferrara contro la Pallacanestro 4 Torri nel settimo turno di Serie C Silver maschile. La formazione bianco-blu prova a sfatare il dato che la vede sempre sconfitta lontano dal PalaRegnani e arriva alla sfida col morale alto, dopo il successo in volata nel derby sulla Rebasket.

Gli avversari, invece, sono caduti sabato scorso a Correggio contro la capolista, collezionando così il terzo kappao consecutivo: il quintetto capitanato dal lungo Kasa (9,5 punti di media) ha tanti elementi d’esperienza, su tutti il play Demartini (12) ed il dominicano Canelo (10,5), quest’ultimo cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna e passato anche dal territorio reggiano con la canotta del Basket 2000. Dirigono l’incontro Grazioli e Vaccarella di Bologna.

Ad aprire il week end scandianese è invece la sfida casalinga della Serie B femminile, impegnata venerdì alle 21,15 nel match casalingo col Parma Basket Project: la squadra di Piatti è reduce da due stop di fila, l’ultimo rimediato nel derby con la corazzata Puianello, e venderà cara la pelle per tornare a festeggiare davanti al pubblico amico. Direzione di gara affidata in questo caso a Femminella e Politi di Reggio Emilia.