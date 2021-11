“Questi 15 computer e accessori che abbiamo donato all’Istituto di istruzione superiore ‘Cattaneo Dall’Aglio’ di Castelnovo Monti fanno parte di una serie di donazioni che stiamo effettuando sul territorio. Siamo particolarmente contenti che a poter utilizzare i computer che mettiamo a disposizione siano ragazze e ragazzi delle scuole, sia per le aule informatiche di questi istituti che poter seguire eventualmente le lezioni da casa da parte di chi non avesse altre dotazioni informatiche. L’iniziativa che abbiamo chiamato ‘Lapam per il sociale’ si propone di donare computer completamente rigenerati alle scuole, alle associazioni e alle parrocchie del territorio. Si tratta di una azione associativa per sviluppare un progetto a supporto di queste realtà”.

Corrado Bertei, segretario Lapam Castelnovo Monti, commenta così la donazione di questi 15 pc al tecnico commerciale ‘Carlo Cattaneo’ e al liceo ‘Aldo Dell’Aglio’.

La donazione è stata consegnata alla dirigente scolastica, professoressa Paola Bacci, e gli istituti utilizzeranno questi computer per implementare le aule di informatica e per le eventuali necessità di studenti per la didattica a distanza.