Nuova iniezione di fondi a Castelfranco Emilia a sostegno del tessuto economico e associativo del territorio. In dirittura di arrivo i percorsi per la realizzazione di iniziative e la pubblicazione di bandi per ulteriori 100mila euro che, sommati a quelli stanziati nei mesi scorsi, portano a un totale di circa 200mila euro di aiuti in pochi mesi. Di questa nuova tranche 60mila saranno destinati al supporto delle piccole imprese e del commercio, sia in sede fissa che ambulanti, attraverso un bando che favorirà chi ha acquistato dehors e altre strutture per l’attività all’aperto, chi ha fatto investimenti tecnologici per la propria attività e acquistato materiale plastic free. I restanti 40mila, stanziati sempre a sostegno del tessuto economico locale e finalizzati al sostegno della promozione territoriale, saranno utilizzati per interventi che riguarderanno il periodo natalizio e i primi mesi del 2022 e attraverso cui i centri commerciali naturali saranno resi più belli e accoglienti grazie ad addobbi e installazioni.

Estremamente importante anche l’intervento a supporto del tessuto associativo: 35mila euro saranno destinati a supportare le Associazioni nella progettazione delle iniziative per il Natale su tutto il territorio comunale ed in particolare nelle frazioni. L’obiettivo, dando continuità alle modalità già sperimentate per pianificare il cartellone degli eventi estivi, sarà quello di organizzare in co-progettazione con le realtà associative momenti di incontro e di festa per i nostri cittadini (sempre nella massima sicurezza e nel pieno rispetto della normativa in vigore). Un modo, questo, per coltivare un senso di ritrovata comunità ma anche, ancora una volta, supportare il tessuto commerciale locale, soprattutto quello delle frazioni.

10mila euro saranno destinati a sostegno di tutte le Associazioni sportive e serviranno a supportare l’acquisto di materiale ed equipaggiamenti sportivi finalizzati al miglioramento e potenziamento dell’offerta di pratiche sportive rivolte alle giovani generazioni ma anche al sostegno della realizzazione di tornei ed eventi finalizzati alla promozione della pratica sportiva giovanile.

A queste risorse si aggiungono i 50mila euro che qualche settimana fa sono stati stanziati dalla Giunta per l’installazione delle luminarie che, proprio come lo scorso anno, saranno collocate in ogni frazione, anche in collaborazione con la Rete Parrocchiale.

“Rimaniamo coerenti alla linea di indirizzo che ci siamo dati fin dall’inizio di questa spiacevole situazione che oramai gestiamo da due anni. Continuiamo ad essere al fianco del tessuto economico e associativo del nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano – e continuiamo a fare ogni tipo di sforzo per supportare i settori maggiormente colpiti dal COVID. Tra il 2020 e il 2021 abbiamo iniettato sul territorio una cifra di circa un milione e 300mila euro, con incremento del 100% tra un anno e l’altro mettendo in campo tutte le opportunità che avevamo a disposizione attraverso risorse dirette del nostro bilancio, a partire dai circa 550mila euro di sgravi sulla tariffa dei rifiuti, con l’azzeramento per alcune categorie e l’abbattimento del 50% per altre. Non è stato semplice, ma, con tutte le dovute proporzioni, possiamo dire di aver creato anche noi il nostro PNRR. E nei prossimi mesi non ci fermeremo valutando ogni opportunità che si presenta: dai nuovi fondi europei, a stanziamenti statali etc. a cui si aggiungeranno tutti gli ulteriori stanziamenti che predisporremo con risorse del nostro bilancio”.

“La pandemia ha lasciato segni dappertutto e da un punto di vista prettamente economico e di contrazione della domanda nessuno ne è rimasto esente – ha dichiarato l’Assessore al Commercio e alla Promozione del Territorio Silvia Cantoni spiegando che – proprio per questo motivo, anche quando eravamo ancora nel pieno del primissimo lockdown, l’Amministrazione si è attivata immediatamente, con il prezioso confronto e supporto delle associazioni di categoria, mettendo in campo tutte le risorse possibili con lo sguardo rivolto al futuro. Oggi continuiamo ad essere a fianco di piccole imprese, commercianti e associazioni di varia natura con una serie di interventi importanti. E, infatti, voglio ringraziare proprio le associazioni con le quali, dopo aver lavorato in maniera egregia questa estate, stiamo programmando le decine di iniziative che durante le Feste Natalizie si svolgeranno su tutto il territorio della nostra città. Manca ancora qualche dettaglio ma possiamo già dirlo: a Castelfranco Emilia quello del 2021 sarà un Natale pieno di sorprese!”.