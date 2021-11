La Provincia di Reggio Emilia informa che domani, venerdì, nell’ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale, in corso di esecuzione a cura dell’impresa Moretti di Ventasso, saranno eseguite alcune indagini strumentali sul piano viabile dei tre viadotti – Lugo, Saltino e Cerredolo – sulla Sp 486R di Montefiorino in comune di Baiso. Dalle 12.30 alle ore 17.30, nei tratti interessati dalle indagini, saranno quindi possibili sensi unici alternati regolati da movieri, con limite di velocità a 30 km/ora.

A partire da lunedì 15 novembre, invece, possibili sensi unici alternati e limite di velocità sulla Sp 7 Pratissolo – Felina, in località Montefaraone sempre di Baiso, per consentire lo svolgimento in sicurezza di indagini geognostiche propedeutiche alla stesura del progetto esecutivo di ripristino di un dissesto del pendio di valle che interessa la sede stradale, nonché sulla Sp 9 delle Forbici, a Villa Minozzo, per interventi di disgaggi a monte della sede stradale all’interno dei lavori di consolidamento della sede stradale in seguito a una frana.