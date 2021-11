I Carabinieri della Stazione di Modena Principale, nella serata di lunedì 8 novembre, presso un centro commerciale modenese, hanno tratto in arresto un cinquantacinquenne straniero, per rapina impropria. L’uomo è accusato di essersi impossessato di due paia di scarpe oltrepassando la barriera delle casse senza pagare e, all’arrivo del personale di sicurezza, non avrebbe esitato ad utilizzare lo spray al peperoncino, che teneva nella tasca, contro una delle due guardie, con lo scopo di guadagnare la fuga.

La pronta reazione del personale di sicurezza del centro commerciale ed il tempestivo intervento della pattuglia dei Carabinieri della Stazione competente per territorio, hanno consentito di interrompere definitivamente ogni tentativo di fuga, traendo in arresto l’uomo con l’ipotesi di reato di rapina impropria.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Modena, dove, con la convalida, il Giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.