Il Comune di Bologna nei prossimi giorni regalerà alle 330 scuole dell’infanzia ed elementari del proprio territorio un sacchetto contenente 80 bulbi di tulipano. Ogni scuola potrà decidere come meglio utilizzare i bulbi, che vanno piantati proprio in questo periodo, per abbellire i propri giardini scolastici o i davanzali delle aule.

L’amministrazione comunale provvederà invece alla piantagione di circa 5.000 bulbi, che verranno posizionati in due rotatorie stradali: una all’incrocio tra via Bovi Campeggi e via Zanardi e una all’incrocio tra via Zanardi e via Marco Polo, nei pressi del Centro Lame.

I bulbi sono stati donati la scorsa primavera dagli organizzatori di Tulipark, la manifestazione che ha attratto molti cittadini ad ammirare le fioriture tipicamente olandesi.