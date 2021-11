“Co-progettare idee circolari contro lo spreco alimentare” è il titolo del workshop che si terrà domani giovedì 11 novembre, dalle ore 15 alle 18, presso il Laboratorio Aperto dei Chiostri di S. Pietro a Reggio Emilia (via Emilia San Pietro 44/c).

Dopo gli approfondimenti dedicati ai bisogni alimentari delle persone, le opportunità per migliorare l’esperienza culinaria di Caritas e comprendere le esperienze dei donatori, l’incontro di domani chiama a raccolta l’intero sistema di donazione di cibo di Reggio Emilia – commensali, food donors, personale di Caritas, policy-makers e altri stakeholder – per cercare soluzioni in grado di rispondere in modo efficace ai bisogni dei commensali e dei donatori, riducendo sempre di più lo spreco alimentare.

Il progetto “La Cucina Collaborativa”, ideato e realizzato da Design Policy Lab (Dipartimento di Design, Politecnico di Milano) in partnership con Caritas Reggio Emilia, è finalizzato ad aumentare la circolarità del sistema di donazione del cibo, attraverso il coinvolgimento di una rete territoriale chiamata a ripensare il sistema del dono alimentare nel territorio di Reggio Emilia.

Non solo ridurre lo spreco alimentare qundi, ma anche sostenere concreti processi d’inclusione delle persone nella comunità, attraverso una nuova forma di progettazione aperta e partecipativa, fondata su una idea di economia collaborativa, condivisione di beni comuni e cultura digitale, in un’ottica di rigenerazione e sostenibilità.

Il progetto “La Cucina Collaborativa” è sostenuto da Reggio Children, Fondazione Reggio Children, Pause-Atelier dei Sapori e dal Laboratorio Aperto dei Chiostri di S. Pietro e rientra tra i primi progetti finanziati nell’ambito del programma della Commissione Europea The New European Bauhaus (NEB), tramite l’ente europeo EIT Food.