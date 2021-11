Nella mattinata di mercoledì 10 novembre, in piazza della Vittoria la Polizia locale di Reggio Emilia in collaborazione con l’’Ufficio scolastico provinciale, incontrerà quasi 600 studenti delle scuole superiori reggiane per parlare di sicurezza sulle strade.

L’incontro inizierà alle ore 9, dopo il saluto delle autorità, con lo spettacolo itinerante del Tir truck crash test, la manifestazione per far comprendere a ragazzi in età da patente la funzione salvavita della cintura di sicurezza: novità di quest’anno saranno le prove di guida con il monopattino.

Mentre in piazza gli studenti potranno osservare in tutta sicurezza le conseguenze di un eventuale ribaltamento in auto e l’effetto salvavita dei sistemi di ritenuta, in piazza Martiri del 7 Luglio gli agenti della Polizia locale effettueranno prove di guida su monopattino grazie ad un percorso costruito ad hoc.

Grazie alla presenza in piazza della Polizia stradale e degli addetti del 118, i ragazzi potranno, inoltre, toccare con mano l’uso dell’etilometro e delle prime, fondamentali, azioni di soccorso durante gli incidenti stradali.