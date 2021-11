Iscritti a quota 1400, c’è tempo fino al 5 dicembre. Dato più che incoraggiante per gli organizzatori della Tricolore Sport Marathon, tenuto ovviamente conto di una situazione pandemica ancora lungi dal potersi considerare risolta: al momento sono 1400 gli iscritti alla 25esima edizione della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore, che andrà in scena domenica 12 dicembre, con partenza fissata alle ore 9.00 e quartier generale in Piazza della Vittoria. In palio i titoli italiani Fidal, assoluti e master. Le iscrizioni chiuderanno il 5 dicembre (info: https://www.maratonadireggioemilia.it/iscrizioni.html).

Mercoledì 8 dicembre (ore 10.00), sempre in Piazza della Vittoria, sarà la volta della Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0, la corsa non competitiva di 4,2 km in pieno centro storico, con ricavato alle onlus del territorio.

Primi 5 chilometri in centro: partenza in Viale Allegri. Dopo l’anno di “esilio” nella zona industriale di Mancasale, la Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore tornerà in centro storico per partenza e arrivo. Sarà Viale Allegri (nei pressi dell’Università) ad ospitare la partenza; il percorso si snoderà per i primi 5 chilometri in centro, per poi agganciarsi al percorso tradizionale e proseguire per Montecavolo, dove avverrà il “giro di boa”. Qualche passaggio dei primi 5 chilometri in centro: Viale Allegri (partenza) – Via Mazzini – Corso Garibaldi – Piazza Roversi – Viale Montegrappa – Via Emilia San Pietro – Via Roma – Piazza Martiri 7 Luglio – Piazza del Monte – Via Emilia Santo Stefano – Viale Timavo – Viale Magenta.

Dopo il blitz a Montecavolo, il rientro sarà da Corso Garibaldi, proseguendo poi per Via Mazzini e Corso Cairoli, per arrivare alla linea del traguardo fissata in Piazza della Vittoria.

Donne di Corsa. La Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore del 12 dicembre sarà la naturale conclusione del progetto “Donne di corsa”, iniziato simbolicamente lo scorso 8 marzo, Festa della Donna, e realizzato col contributo della Regione Emilia Romagna. Grazie a una rete di esperti, tecnici e consulenti, le donne che hanno aderito si sono preparate per correre una maratona. Reggio Emilia le terrà a battesimo.