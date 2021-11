Nuovo appuntamento, sabato 13 novembre nell’auditorium “Loria”, del ciclo “Tutte quelle vive luci”, rassegna di incontri organizzata dal Comune di Carpi nel settimo centenario della morte di Dante Alighieri: di nuovo protagonista, dopo lo spettacolo del mese scorso in teatro, Ivano Marescotti. Questa volta l’attore ravennate torna per leggere brani di “L’ultima magia – Dante 1321”, romanzo di Marco Santagata (Guanda, 2021) che sarà presentato alle 18, con l’intervento di Michelina Borsari. Un libro in cui l’autore, uno tra i più grandi dantisti contemporanei recentemente scomparso, delinea « un Dante poco conosciuto, molto umano. »

Santagata, che già aveva scritto “Come donna innamorata”, « trascina il lettore nelle trame oscure dell’Italia del Duecento, in cui Dante deve districarsi tra complotti segreti e lotte politiche. Tutto ruota intorno a una misteriosa statuetta e al sinistro alone di negromante che avvolge il protagonista. E così scopriamo che Beatrice non è stata forse l’unico grande amore del poeta. »

L’ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria e va fatta a questo indirizzo: www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi/tuttequelleviveluci

Lo stesso giorno gli istituti culturali comunali propongono anche: alle 16:00 nella “Sala delle Vedute” di Palazzo Pio “Indossare la Moda tra Arte e Storia”, incontro con Alberto Caselli Manzini per il ciclo “Dentro l’Habitus”. Alle 16:30, il “Falco Magico” ospita “Namabobò”, teatro delle ombre a cura di Officine Duende, per bambini di 0-2 anni (due turni). Per gli incontri del “Falco Magico” è obbligatoria l’iscrizione; 059649961 o castellodeiragazzi@carpidiem.it

Infine alle 21 nel Teatro Comunale, l’annunciato “Una cosa spirituale”, di e con Vasco Brondi.