Al FabLab Junior di Casa Corsini, il polo dell’innovazione del comune di Fiorano Modenese, sono in programma, nei prossimi giorni, due laboratori ad alto tasso di creatività tenuti da un esperto di storytelling. Si tratta di “Animali fantastici e come inventarli” e “Scrivere storie” in programma rispettivamente il 15 e il 22 novembre alle 16,30.

Entrambi i laboratori in presenza, tenuti da Diego Fontana, sono rivolti a ragazzi a ragazze dagli 8 agli 11 anni, sono gratuiti e a iscrizione obbligatoria.

“Animali fantastici e come inventarli” è un viaggio nelle assonanze e nella fantasia per scoprirsi creatori di inediti animali, dalle parole al disegno: si scoprirà da dove vengono lo Stregatto e il Brucaliffo e come nascono un Unicorvo o un Serpenthè.

“Scrivere storie” vuole invece aiutare i giovani racconta-storie ad affrontare con piacere un elaborato o una traccia, a non farsi intimidire dal foglio bianco, a far nascere una bella storia.

Le iscrizioni per entrambi i laboratori sono già aperte alla mail info@casacorsini.mo.it

Diego Fontana inizia come copywriter per la multinazionali della comunicazione Lowe Pirella e successivamente Saatchi & Saatchi. È stato collaboratore e co-autore di programmi per Rai e Sky, ideati dal campione di volley Andrea Zorzi. Insegna copywriting e progettazione visiva all’Istituto Europeo di Design, nelle sedi di Firenze e Torino, tecniche pubblicitarie presso IULM Milano, ed è docente IFOA Reggio Emilia.