Pubblicato sul sito del Comune di Campogalliano il bando “RiattivAZIONI”, un’opportunità rivolta alle famiglie campogallianesi (con classe di reddito fino a 30 mila euro) impegnate ad affrontare spese per la crescita dei propri figli con età compresa tra 0 e 26 anni. In particolare, il fondo istituito dall’amministrazione comunale, che ammonta complessivamente a 200 mila euro, è destinato a rimborsare costi sostenuti dal 01.09.2021 al 15.12.2021 per iscrizioni a corsi sportivi o culturali, come teatro, pittura, o lingua straniera, ma anche acquisti necessari alla prima infanzia come alimenti, abbigliamento, calzature, pannolini o passeggini.

“Il nome del bando porta con sé il nostro intento di amministratori della comunità – dichiara la vicesindaca Daniela Tebasti – ovvero rimettere in moto la socialità dei nostri ragazzi, dopo l’esperienza dei lockdown. Puntiamo a rimettere al centro della quotidianità luoghi di cultura e sport, come associazioni, scuole o palestre, in grado di favorire esperienze di scambio e crescita dei più giovani, senza dimenticare gli infanti e le spese necessarie ai loro primi anni di vita”.

Il fondo, messo a disposizione per le famiglie residenti nel territorio di Campogalliano, verrà ripartito in forma di contributo del valore massimo di 200 euro per ogni figlio convivente. In caso di mancato esaurimento della somma stanziata, alla data di scadenza del bando (15 dicembre 2021), sarà possibile ridistribuire l’avanzo in maniera proporzionata alle spese sostenute e rendicontate, in un importo comunque non superiore a 400 euro per ogni figlio. Pertanto, in vista di questa possibilità, è necessario rendicontare, già in fase di presentazione della domanda, tutte le spese sostenute per un valore massimo di 400 euro.

Le domande dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente compilando il form online disponibile sul sito dell’Ente www.comune.campogalliano.mo.it. Per accedere alla domanda è necessario disporre di credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per informazioni e consulenza nella compilazione delle domande, è necessario contattare l’Ufficio Sport e Tempo Libero del Comune di Campogalliano, tramite mail all’indirizzo: sport@comune.campogalliano.mo.it o al numero 059 851008 ai seguenti orari lunedì ore 12-13,30; martedì ore 12-13,30 e ore 15-17, giovedì ore 12-13,30.