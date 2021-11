Stanotte poco dopo le 3:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Filippo Re a Reggio Emilia per un incendio che stava interessando delle autovetture. Altre due auto sono rimaste coinvolte seriamente, altre tre marginalmente.

L’equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia intervenuto per i rilievi, constatava il danneggiamento di complessive 6 autovetture, accertando che l’incendio si era dapprima sviluppato da una BMW modello station wagon, di proprietà di un cittadino di origini italiane, incensurato, per poi coinvolgere le vetture parcheggiate nelle adiacenze.

L’incendio, di origine dolosa, è oggetto, al momento, dei dovuti approfondimenti da parte degli investigatori di questa Squadra Mobile che in queste ore stanno procedendo nelle indagini non escludendo alcun indirizzo investigativo anche procedendo alla visione dei sistemi di videosorveglianza della zona.