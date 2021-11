Venerdì 12 novembre l’edizione 2021 del Bologna Jazz Festival torna nuovamente alla Cantina Bentivoglio, per quello che sarà l’ultimo concerto nello storico club di via Mascarella (il festival proseguirà poi in altre location sino al 16). Alla Bentivoglio, dalle ore 22, si ascolterà il Laboratorio Orchestrale Bologna in Jazz. La formazione, fresca di debutto, è diretta da Michele Corcella (foto) e composta da una serie di affermati strumentisti (Federico Pierantoni al trombone, Alfonso Deidda, Cristiano Arcelli e Marcello Allulli alle ance, Glauco Venier al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso, Alessandro Paternesi alla batteria) ai quali si affiancano alcuni studenti del Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna.

Il Bologna Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Bologna in Musica con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Bologna Città della Musica UNESCO, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione MAST, Fondazione Carisbo, Gruppo Unipol, Coop Alleanza 3.0, TPER, Città Metropolitana di Bologna, Peugeot, del main partner Gruppo Hera e con il sostegno del Ministero della Cultura.

Con il Laboratorio Orchestrale Bologna in Jazz, ideato da Michele Corcella, prende vita a Bologna, città di riferimento per il jazz italiano, un nuovo ensemble stabile. Il Laboratorio avrà sede presso la Cantina Bentivoglio, storico jazz club situato nel cuore del centro storico della città, e vedrà la presenza sul palco di nomi importanti del jazz italiano, affiancati da studenti del Conservatorio di Bologna, da anni ormai consolidata fucina di giovani talenti. Segno distintivo del Laboratorio sarà la continua scrittura di nuove composizioni, che saranno presentate a ogni singolo concerto, consentendo al pubblico di assistere sempre all’esecuzione di prime assolute.

Le doti di compositore e arrangiatore di Michele Corcella sono state ufficializzate dalle vittorie in numerosi concorsi nazionali e internazionali, sia nell’ambito della scrittura per big band che per orchestra sinfonica. Numerose le sue collaborazioni in ambito jazzistico: Kenny Wheeler, John Taylor, David Liebman, Anders Jormin, Maria Pia De Vito, Diana Torto, Daniele Scannapieco, Rosario Giuliani, Gianluigi Trovesi, Gianluca Petrella, l’Orchestra Jazz della Sardegna. Sul fronte classico ha lavorato con Mario Brunello, l’Altenberg Trio Wien, l’Orchestra Sinfonica del Teatro Comunale di Bologna.

Particolarmente produttivo il suo sodalizio artistico col pianista Glauco Venier, mentre la collaborazione con un altro pianista di riferimento del jazz italiano, Enrico Pieranunzi, ha dato vita a un progetto per trio jazz e orchestra sinfonica ispirato a John Lewis e il Modern Jazz Quartet. Dal 2015 è il direttore della Martini Big Band, l’orchestra jazz del Conservatorio di Bologna, specializzata nella riproposizione dei grandi capolavori del jazz orchestrale.

Informazioni e prenotazioni Cantina Bentivoglio: via Mascarella 4/b, Bologna. tel.: 051 265416 – www.cantinabentivoglio.it. Si consiglia la prenotazione. Rivolgersi direttamente al locale.

Informazioni: Associazione Bologna in Musica tel.: 334 7560434 – e-mail: info@bolognajazzfestival.com – www.bolognajazzfestival.com