Appuntamento venerdì 12 novembre, ore 20:30, con l’incontro “DOLCE TRADIMENTO. Come abbassare l’impatto glicemico del cibo che mangiamo per prevenire il diabete e tutte le malattie croniche”. Si tratta della seconda e ultima serata informativa gratuita su Salute e Benessere Alimentare del Social Market Il Pane e le Rose di Soliera.

Anche questa serata sarà a cura della Dott.ssa Giorgia Gandolfi, laureata in Scienze dell’Alimentazione, naturopata.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione.

L’incontro si svolgerà sia in presenza, presso la sede del Social Market in Via Serrasina 95, a Soliera, che online sulla piattaforma ZOOM (il link verrà comunicato dopo l’iscrizione), al fine di garantire la massima partecipazione possibile alla serata.

È OBBLIGATORIO PRESENTARE IL GREEN PASS PER POTER PARTECIPARE IN PRESENZA.

Per iscrizioni: info@ilpaneelerosesoliera.it – 351/7811125