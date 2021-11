“Comune di Bologna e Città metropolitana saranno al fianco dei lavoratori per chiedere un passo indietro sull’annunciata chiusura dello stabilimento di Gaggio Montano. Insieme alle altre istituzioni faremo la nostra parte per cercare con la proprietà una soluzione che parta però da un punto per noi fondamentale: il profitto non viene prima della vita delle persone. Il nostro è un territorio capace di costruire opportunità con il mondo economico, ragionare solo in ottica di taglio del costo del lavoro rischia di penalizzare anche l’azienda”.

Così il sindaco di Comune e Città metropolitana di Bologna Matteo Lepore, che annuncia la sua presenza al presidio di Gaggio Montano per il prossimo giovedì 11 novembre mattina.