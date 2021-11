Nel pomeriggio di ieri, durante l’ordinaria e costante attività di controllo del territorio, personale della Squadra Volante ha notato un soggetto appiedato, successivamente identificato per E.S., classe ’92, di nazionalità nigeriana, irregolare sul territorio nazionale, il quale dopo aver avvicinato un altro soggetto anch’egli appiedato, gli cedeva un sacchetto estratto dall’interno delle proprie tasche. Alla vista degli operatori, i due hanno tentato di allontanarsi ma sono stati raggiunti, fermati e identificati.

Immediatamente, l’uomo in compagnia di E.S, tale O.E., classe ’97, di nazionalità nigeriana, mostrava al personale un involucro in plastica contenente della sostanza erbacea di colore verde, presumibilmente marijuana, ammettendo di averla appena acquistata dal connazionale.

E.S. veniva così sottoposto ad immediata perquisizione personale, che dava esito positivo, in quanto all’interno del giubbotto che aveva indosso veniva rinvenuta una custodia per occhiali al cui interno vi erano nr. 14 involucri in plastica trasparente contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso lordo complessivo di 20 gr., nr. 3 telefoni cellulari e del denaro contante per un ammontare complessivo di 600 Euro. Entrambi i soggetti venivano accompagnati presso gli uffici della locale Questura.

O.E., privo di qualsiasi documento d’identità, veniva compiutamente identificato e sanzionato per detenzione a fini di uso personale di sostanza di tipo stupefacente. Quanto a E.S., invece, si procedeva a effettuare una perquisizione presso la propria abitazione che dava esito positivo. Venivano infatti rinvenuti materiale utile per il confezionamento, nr. 4 telefoni cellulari e del denaro contante per un ammontare complessivo di 400 Euro.

E.S., veniva quindi deferito in stato di libertà per produzione, traffico e detenzione di sostanza di tipo stupefacente, denunciato per per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e invitato nella giornata di oggi presso il locale Ufficio Immigrazione per la definizione della sua posizione sul territorio nazionale.