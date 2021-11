Continuano i nostri focus sulle nuove attività economiche aperte nel territorio di Fiorano Modenese. Nonostante il difficile periodo ci sono persone e imprenditori che continuano a credere nel futuro. Negli scorsi mesi sono state ben 10 le recenti aperture. Di alcune abbiamo già parlato, come i nuovi punti vendita di MD, Trony e Tigotà ad esempio. E sempre nello stesso sito, ha preso vita anche un ristorante appartenente alla nota catena Roadhouse, arricchendo ulteriormente una neonata zona commerciale, quella in via Giardini.

Rispetto ai piccoli commercianti, siamo andati a fare visita a due bar di rinnovata gestione. Il primo, targato Crema e Cioccolato, è delle sorelle Perini, in via Cimabue 8. Michela e Sabrina raccontano essere stata la chiusura – avvenuta nel 2019 – della ceramica presso cui hanno lavorato per tanti anni ad averle invogliate a intraprendere questa sfida, investendo la buonuscita della precedente professione. “Era tanto che ci pensavamo – affermano – e nella chiusura della ditta abbiamo voluto vedere non una sventura ma un invito a ricominciare. Abbiamo aperto a inizio agosto, siamo fiduciose”. Il secondo invece è il Caffè Laura in via S. Caterina: la proprietaria, Laura Schimmenti, di origini siciliane, dice essere stato da sempre il suo sogno aprire un bar, e quando ha saputo del cambio gestione di quell’attività ha colto la palla al balzo; “mi sento coraggiosa e fiduciosa, spero le cose vadano bene perché credo tanto in questa avventura”.

Hanno aperto poi: un’attività di vendita online di prodotti alimentari, di Gallistu Gian Claudio; una nuova rosticceria cinese in via Statale Ovest, 26; il Bar Incontro in via Ghiarella, 112; e infine un commercio online apparecchi digitali, di Mazzarisi Domenico.

L’Amministrazione si dice soddisfatta di queste nuove aperture e conferma il fermo intento di voler agevolare qualsivoglia imprenditore disposto a investire nel territorio fioranese, sicuramente caratterizzato da un margine di miglioramento commerciale da incentivare con fiducia e convinzione.