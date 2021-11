Nella serata di ieri, personale della Squadra Volante ha proceduto al controllo di due soggetti accostati a bordo strada su un veicolo Hyunday Jazz presso via Rainero Taddei. Alla vista degli operatori i due risultavano agitati e sofferenti. Dall’autovettura fuoriusciva un forte odore acre riconducibile presumibilmente all’uso di sostanza stupefacente.

Il conducente veniva identificato in A.G., 21enne di nazionalità italiana, mentre il passeggero in F.M., 20enne, di nazionalità italiana.

Prima di iniziare le procedure del controllo entrambe le persone spontaneamente consegnavano agli operatori due involucri in cellophane trasparente al cui interno vi era rispettivamente sostanza stupefacente di colore verde verosimilmente marijuana, rispettivamente del peso lordo di grammi 8 e di grammi 4.

La perquisizione personale e veicolare che dava esito negativo.

Entrambi venivano accompagnati presso gli Uffici della locale Questura dove il primo riferiva spontaneamente di avere ceduto all’altro giovane della sostanza di tipo stupefacente per una somma pari a 20 Euro. A.G. è stato quindi deferito per traffico di sostanza di tipo stupefacenti, mentre F.M. per detenzione.

La sostanza rinvenuta veniva sequestrata e al termine della redazione degli atti, i due venivano congedati.