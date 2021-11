I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, nella serata di ieri,

domenica 7 novembre, nei pressi del parco Novi Sad, hanno tratto in arresto un

diciottenne straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio specificatamente predisposti dall’Arma

di Modena, di intesa con la locale Questura per prevenire e contrastate la diffusione

delle droghe tra i giovani, una pattuglia, transitando nel viale Monte Kosika, ha

tentato di controllare un giovane in bicicletta il quale, alla vista dei Carabinieri, ha

cambiato repentinamente direzione cercando di disfarsi di un involucro.

Non appena bloccato e recuperato il pacchetto che aveva lasciato cadere a terra,

sottoposto a perquisizione venivano recuperati circa 40 grammi di hashish e 140 € in

contanti. L’oggetto lanciato, invece, era un bilancino di precisione, di quelli

generalmente usati per pesare le dosi della sostanza stupefacente.

Il giovane è stato dichiarato in stato d’arresto per detenzione ai fini di spaccio di

sostanze stupefacenti e condotto questa mattina davanti al Giudice per l’udienza con

rito direttissimo, dove, nei suoi confronti, è stata applicata la misura cautelare del

divieto di dimora nella provincia di Modena.