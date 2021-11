L’Emil Gas Scandiano si impone nel derby valido per la quinta giornata di C Silver contro la Rebasket. Meglio gli ospiti in avvio, col punteggio di 13-21 dopo 10’; nel proseguo Scandiano si avvicina ed impatta a quota 50 prima della sirena dell’ultimo quarto, per poi aver la meglio nel finale. Menzione d’obbligo per Astolfi e Taddei, rispettivamente 20 e 17 punti,

EMIL GAS SCANDIANO-REBASKET 67-63

PALLACANESTRO SCANDIANO: Astolfi 20, Belli 3, Caiti 2, Corradini ne, Di Micco, Fikri 3, Fontanili 7, Levinskis 8, Morgotti 5, Taddei 17, Zamparelli 2. All. Baroni.

REBASKET: Haaldsen ne, Vezzali ne, Castagnaro 6, Iori 8, Ramenghi 4, Palamà ne, Amadio 16, Bertolini 3, Bovio, Foroni 4, Lusetti 20, Amici 2. All. Casoli.

Arbitri: Sabatino e Ronda di Piacenza.

Note: parziali 13-21, 30-32, 50-50.

dall’altra parte bene Lusetti ed Amadio.