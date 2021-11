Derby amaro in B femminile per la Pallacanestro Scandiano, travolta a Quattro Castella dal Puianello Basket Team. Le biancoblu, prive di Fedolfi, riescono a restare in partita nel primo quarto, per poi pagare dazio all’allungo avversario, favorita dalla loro zone press.

PUIANELLO BASKET TEAM-PALLACANESTRO SCANDIANO 94-51

(16-14, 35-27, 68-41)

PALLACANESTRO SCANDIANO: Brevini 19, Marino 5, Bocchi 1, Meglioli E. 9, Bini 9, Cisse, Facchetti ne, Chiletti 5, Teti, Meglioli A., Nalin, Pellacani. All. Piatti.