Ieri sera dopo le 22.00, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 26enne straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale.

Durante uno dei molti servizi effettuati dai Carabinieri di Modena nelle zone più sensibili della città, finalizzati alla prevenzione e contrasto delle condotte devianti dei giovani, gli operatori hanno controllato la zona di Viale Storchi. Proprio lungo il viale, un giovane, alla vista dei Carabinieri, ha inforcato la bicicletta dandosi alla fuga, imboccando alcune vie secondarie per tentare far perdere le tracce, prima di essere raggiunto e bloccato dai militari.

Nonostante la resistenza opposta agli operanti per impedire il compimento degli atti d’ufficio, l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di 22 dosi di cocaina e un coltello a serramanico.

Lo straniero è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e condotta davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo, dove l’arresto è stato convalidato determinando l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Nella circostanza, l’uomo è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per il porto abusivo del coltello.