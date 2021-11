Un sesto e un ottavo posto per la Scuderia Ferrari Mission Winnow nelle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico, rispettivamente con Carlos Sainz e Charles Leclerc. Un bilancio sufficiente ma inferiore a quelle che potevano essere le aspettative della vigilia del fine settimana e per le indicazioni uscite dalle prime due parti della qualifica, considerato che l’obiettivo era essere alle spalle delle due squadre in lotta per i titoli iridati.

Giochi di squadra. Durante la fase decisiva alcuni episodi non hanno certamente giocato a favore dei due ferraristi. La possibilità di contare sul supporto del proprio compagno di squadra – non in lizza per una posizione tra i primi dieci causa penalità –, di cui hanno goduto altri piloti, e il traffico hanno avuto un peso importante nel piazzamento finale, in particolare per Charles, impedendo così alla Scuderia di concretizzare il potenziale a disposizione.

Affidabilità. La gara, che prenderà domani il via alle ore 13 locali (20 CET) sarà molto incerta e l’affidabilità giocherà un ruolo chiave. Fondamentale sarà essere perfetti e minimizzare gli errori su un tracciato molto insidioso, come si è visto nei primi due giorni di attività in pista. L’obiettivo della Scuderia è molto chiaro: raccogliere il massimo dei punti possibili, cercando di guadagnare terreno nella lotta per il terzo posto della classifica Costruttori.