Riaprirà domani in entrambi i sensi di marcia la SP 25 al km 3+700. La strada provinciale, chiusa a causa di una frana, riprende la piena funzionalità in tutta sicurezza grazie alla realizzazione di un’opera di sostegno duratura.

Il tratto della SP 25 al km 3+700 da anni è interessato da un fenomeno di cedimento del versante, detto frana dei Marmocchi, che si sviluppa a nord e a est (a valle) per un’area di circa 9 ettari e che nel corso del tempo ha portato a frequenti cedimenti della strada. A febbraio 2018 i movimenti franosi si sono acuiti, causando il crollo di circa 40 metri della carreggiata a valle.

In un primo tempo, per ripristinare la circolazione a doppio senso di marcia, si è intervenuti modificando il tracciato del tornante preesistente. La soluzione provvisoria presentava però caratteristiche di larghezza della carreggiata e di pendenza incompatibili con gli standard delle strade provinciali. La Città metropolitana ha così provveduto a progettare un’opera di sostegno duratura, per ricostruire la strada nella posizione originaria in condizione di stabilità e sicurezza. I lavori sono stati appaltati ad aprile 2021, per un importo complessivo di 260 mila euro alla Ditta Zaccaria di Montese (MO).

È stata dunque realizzata una paratia di pali a sostegno del corpo stradale, con sistema di smaltimento delle acque a presidio del fronte di frana. Successivamente è stato realizzato il corpo stradale, riportando il piano viabile nella posizione originaria e inserendo la nuova barriera stradale di contenimento. Infine, il versante è stato ripristinato con riprofilatura delle scarpate e rimozione del “vecchio” muro di sostegno interessato dall’evento franoso del 2018.

La Direzione lavori e il collaudo sono stati eseguiti interamente da personale interno della Città metropolitana di Bologna.

“È passato un tempo abbastanza lungo dalla della frana a oggi, ma abbiamo limitato i disagi realizzando una variante provvisoria e oggi consegniamo a cittadini e imprese un tratto di strada sicuro grazie a un’opera duratura”, ha sottolineato il consigliere delegato Marco Monesi.