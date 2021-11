Evoca Group ha annunciato oggi – durante un incontro con le RSU e le relative Organizzazioni Sindacali – l’intenzione di chiudere lo stabilimento di Saga Coffee a Gaggio Montano entro la fine del 2022 e la necessità di cessare le produzioni entro il primo trimestre dello stesso anno.

Questa difficile decisione è il risultato di un’approfondita analisi del mercato, che ha evidenziato la necessità di razionalizzare l’assetto industriale del Gruppo, a causa della sovraccapacità produttiva che lo caratterizza, e l’impossibilità dello stabilimento di Gaggio Montano di raggiungere i necessari livelli di competitività richiesti dal segmento Office Coffee Service (OCS), la cui offerta riguarda piccole macchine da caffè per l’ufficio.

Il settore delle piccole macchine da caffè per l’ufficio ha attraversato nel corso degli ultimi anni cambiamenti strutturali, legati alla forte pressione sui prezzi e all’inasprirsi dello scenario competitivo, influenzato dalla concorrenza esercitata dalle macchine per uso domestico, dalle filiere produttive globali, e dall’ingresso di diversi player di matrice asiatica.

In aggiunta, il gruppo soffriva, già dal 2019, di una situazione di sovraccapacità produttiva in Italia e in Europa, con particolare riferimento allo stabilimento di Gaggio Montano, che è focalizzato principalmente sulla produzione di piccole macchine da caffè per l’ufficio e sconta gravi criticità dal punto di vista del posizionamento competitivo in questo segmento.

In questo contesto, l’emergenza sanitaria ha contribuito ad accentuare le dinamiche di un settore già particolarmente sfidante, deteriorando ulteriormente la situazione di sovraccapacità produttiva di Evoca Group e le condizioni dello stabilimento di Gaggio Montano, dove le diverse misure già implementate per dare una prospettiva allo stabilimento non sono più sufficienti.

Per rispondere a questo scenario, Evoca Group deve razionalizzare il proprio assetto industriale e allineare la propria capacità produttiva alle richieste del mercato, in modo da mantenere un posizionamento competitivo nel medio-lungo periodo e continuare a fornire ai propri clienti prodotti e servizi di alta qualità.

Prima di giungere a questa decisione, Evoca Group ha preso in considerazione tutte le alternative percorribili alla chiusura dello stabilimento di Gaggio Montano, nessuna della quali si è rivelata sostenibile.

La società è dispiaciuta per l’impatto che questa decisione avrà sui lavoratori e lavoratrici, le famiglie e le comunità locali, e si impegnerà a lavorare a stretto contatto con le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali per supportarli al meglio durante questa fase.

Evoca Group è disponibile fin da subito ad avviare il dialogo con le parti sociali per identificare le migliori soluzioni volte a ridurre il più possibile l’impatto sociale di questa decisione.